Sblocco dei porti in Ucraina | cambiano i prezzi in Italia? Cosa costerà meno al supermercato

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 20 agosto 2022) Roma – Con lodeiucraini e l’arrivo dei primi carichi di cereali ialsubiranno un nuovo calo, aiutando le famigliene e alleviando i contraccolpi dell’inflazione. Come spiega a Money.it il responsabile economico di Coldiretti, Lorenzo Bazzana, ci saranno “sconti” su diversi prodotti di largo consumo come pane e pasta, con e senza glutine. Dopo l’arrivo del primo carico da 15mila tonnellate di semi di mais nel porto di Ravenna, nei prossimi giorni sono previsti sbarchi per navi cargo con il grano e l’olio di semi di girasole. Per quest’ultimo prodotto sono già in dirittura d’arrivo 6mila tonnellate al porto di Monopoli. Proprio in relazione a olio di semi e mais, essendo il nostro Paese molto dipendente dalle esportazioni ucraine, si avranno benefici diretti su ...