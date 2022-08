Sassuolo, Berardi: 'Negli ultimi tre anni ho provato ad andare via, ma non ho mai trovato la squadra giusta' (Di sabato 20 agosto 2022) Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Lecce: “Qualche anno fa ho avuto la possibilità di... Leggi su calciomercato (Di sabato 20 agosto 2022) Domenico, attaccante del, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Lecce: “Qualche anno fa ho avuto la possibilità di...

IFTVofficial : Berardi at Sassuolo - Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Lecce 1-0, rete di Berardi D. (SAS) - IFTVofficial : OFFICIAL: Domenico Berardi has renewed with Sassuolo until 2027 ???? - CalcioPillole : Il tecnico del #Lecce ha commentato la sconfitta contro il #Sassuolo nel secondo turno di #SerieA. - Footstream100 : Sassuolo s'impose face à Lecce (1-0). Sassuolo est dixième de Serie A alors que Lecce en est dernier. Sassuolo : B… -