Sassuolo, Berardi: “Buona settimana di lavoro. Siamo una grande famiglia” (Di sabato 20 agosto 2022) “E’ stata una Buona settimana. Arrivavamo da una sconfitta meritata, ora Siamo ripartiti bene. Il Sassuolo è una grandissima famiglia, sono rimasto perché mi hanno coccolato sin da bambino. Al cuor non si comanda”. A dirlo è l’attaccante del Sassuolo, Domenico Berardi, ai microfoni di Dazn al termine del match vinto 1-0 contro il Lecce. “Le parole del mister per me sono un orgoglio. Devo ringraziare lui e la squadra che mi permettono di esprimermi al meglio”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022) “E’ stata una. Arrivavamo da una sconfitta meritata, oraripartiti bene. Ilè una grandissima, sono rimasto perché mi hanno coccolato sin da bambino. Al cuor non si comanda”. A dirlo è l’attaccante del, Domenico, ai microfoni di Dazn al termine del match vinto 1-0 contro il Lecce. “Le parole del mister per me sono un orgoglio. Devo ringraziare lui e la squadra che mi permettono di esprimermi al meglio”. SportFace.

