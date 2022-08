San Siro pronto per il ritorno dell’Inter e di Lukaku (Di sabato 20 agosto 2022) Lukaku e il ritorno a San Siro Mancano ormai poche ore al debutto casalingo dell’Inter nel match che questa sera i nerazzurri giocheranno contro lo Spezia. E’ sarà una partita speciale anche per Romelu Lukaku che farà il suo ritorno a San Siro – da tutto esaurito – dopo oltre 400 giorni dall’ultima apparizione. “Negli ultimi 453 giorni Romelu Lukaku ha vissuto tre vite: prima ha toccato il cielo a Milano, poi è precipitato su suolo britannico e poi si è rialzato in un moto d’orgoglio per riprendere il volo qui da noi. Ieri, 453 giorni dall’ultima indimenticabile volta datata 23 maggio 2021, il belga ha riaperto le porte della sua casa da 78mila posti e pazienza se era deserta. Era solo un allenamento di vigilia, un assaggio prima di un giorno ... Leggi su intermagazine (Di sabato 20 agosto 2022)e ila SanMancano ormai poche ore al debutto casalingonel match che questa sera i nerazzurri giocheranno contro lo Spezia. E’ sarà una partita speciale anche per Romeluche farà il suoa San– da tutto esaurito – dopo oltre 400 giorni dall’ultima apparizione. “Negli ultimi 453 giorni Romeluha vissuto tre vite: prima ha toccato il cielo a Milano, poi è precipitato su suolo britannico e poi si è rialzato in un moto d’orgoglio per riprendere il volo qui da noi. Ieri, 453 giorni dall’ultima indimenticabile volta datata 23 maggio 2021, il belga ha riaperto le porte della sua casa da 78mila posti e pazienza se era deserta. Era solo un allenamento di vigilia, un assaggio prima di un giorno ...

QuiMediaset_it : Giovedì 1º settembre in prima serata su Canale 5 Tutto Accade a San Siro con @AmorosoOF #TuttoAccadeASanSiro… - MatteoBarzaghi : Rifinitura Inter a San Siro. Presenti anche Zhang e Walter Samuel. @SkySport #InterSpezia #Zhang - acmilan : #OnThisDay in 1995 ?? That night, that scene: @MarcoVanBasten's farewell to football ???? Quella sera, quella scena:… - Mylo983 : @Erfaina1988 A San Siro verrà coperto dai fischi - sportli26181512 : Inter, Gagliardini fra mercato e un anno da 6? scelta: il ko di Mkhitaryan una chance per convincere Inzaghi: Qualc… -