Salterà Atalanta-Milan: annuncio sull'infortunio in conferenza (Di sabato 20 agosto 2022) L'allenatore del Milan Pioli ha annunciato l'infortunio di uno dei suoi calciatori: il piano per il match con l'Atalanta è da rivedere Nel match di domani sera contro l'Atalanta, il Milan cerca conferme dopo la vittoria all'esordio ottenuta contro l'Udinese. I campioni d'Italia di Stefano Pioli hanno cominciato il campionato nel segno della vittoria, così Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultim'ora Milan, infortunio a centrocampo: salta l'Atalanta Stefano Pioli ha svelato l'infortunio di un calciatore a sorpresa, che salterà dunque al 100% il match di domani contro l'Atalanta. Problemi in casa Milan in vista del match di domani sera, quando affronterà l' Atalanta in trasferta. La squadra campione d'Italia non avrà ...