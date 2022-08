Saltato l’accordo per Mazzarri: il motivo (Di sabato 20 agosto 2022) Secondo quanto riportato dall’edizione online di Repubblica, Walter Mazzarri rischia di rimanere ancora senza panchina. L’ex tecnico di Napoli, Inter, Sampdoria e Torino tra le altre era molto vicino all’accordo con il Marocco per diventare il commissario tecnico della nazionale nordafricana. Accordo che però sarebbe Saltato a causa di alcuni dettagli nelle ultime fasi della trattativa tra il tecnico toscano e la Federazione marocchina. Cagliari esonero Mazzarri (Getty Images)Dal Marocco infatti sembrerebbe non abbiano accettato i collaboratori tecnici scelti da Mazzarri per formare il proprio staff. Al momento non è ancora chiaro se la situazione sia arrivata ad uno strappo definitivo oppure se con la modifica di qualche collaboratore si possa ricucire la situazione e si possa arrivare ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 20 agosto 2022) Secondo quanto riportato dall’edizione online di Repubblica, Walterrischia di rimanere ancora senza panchina. L’ex tecnico di Napoli, Inter, Sampdoria e Torino tra le altre era molto vicino alcon il Marocco per diventare il commissario tecnico della nazionale nordafricana. Accordo che però sarebbea causa di alcuni dettagli nelle ultime fasi della trattativa tra il tecnico toscano e la Federazione marocchina. Cagliari esonero(Getty Images)Dal Marocco infatti sembrerebbe non abbiano accettato i collaboratori tecnici scelti daper formare il proprio staff. Al momento non è ancora chiaro se la situazione sia arrivata ad uno strappo definitivo oppure se con la modifica di qualche collaboratore si possa ricucire la situazione e si possa arrivare ...

