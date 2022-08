Russia: “Ridurremo scambi in euro e dollari, sono valute tossiche” (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – La Russia ridurrà gli scambi con i partner in dollaro ed euro, valute diventate “tossiche”. Lo ha detto in un’intervista alla Tass il vice ministro degli Esteri russo Alexander Pankin: “Contro le crescenti pressioni geopolitiche dell”Occidente collettivo’, l’unico modo per garantire la stabilità dei legami commerciali, economici e di investimento tra la Russia e i suoi partner è quello di evitare l’uso di valute che sono diventate ‘tossiche’, in primo luogo il dollaro statunitense e l’euro, e passare a soluzioni alternative accettabili, principalmente in valute nazionali”. Il diplomatico ha osservato che l’attuale sistema finanziario globale costruito da Washington si è dimostrato ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – Laridurrà glicon i partner in dollaro eddiventate “”. Lo ha detto in un’intervista alla Tass il vice ministro degli Esteri russo Alexander Pankin: “Contro le crescenti pressioni geopolitiche dell”Occidente collettivo’, l’unico modo per garantire la stabilità dei legami commerciali, economici e di investimento tra lae i suoi partner è quello di evitare l’uso dichediventate ‘’, in primo luogo il dollaro statunitense e l’, e passare a soluzioni alternative accettabili, principalmente innazionali”. Il diplomatico ha osservato che l’attuale sistema finanziario globale costruito da Washington si è dimostrato ...

