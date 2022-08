Russia influenza la campagna elettorale in Italia. Il Copasir: «Blog, talk show e social per condizionare i cittadini» (Di sabato 20 agosto 2022) Ombre russe sulla campagna elettorale Italiana. A lanciare l?allarme è la relazione annuale del Copasir. «Preoccupati dalla pervasività della ingerenza russa, le... Leggi su ilmattino (Di sabato 20 agosto 2022) Ombre russe sullana. A lanciare l?allarme è la relazione annuale del. «Preoccupati dalla pervasività della ingerenza russa, le...

codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Russia influenza la campagna elettorale in Italia. Il Copasir: «Blog, talk show e social per condizionare i cittadini»… - infoitinterno : Russia influenza la campagna elettorale in Italia. Il Copasir: «Blog, talk show e social per condizionare i cittadi… - IGuastafake : @carlo_taormina Quelli che crepano davvero sono loro, non noi... Poi se ci va bene un aumento di influenza della Ru… - zazoomblog : Russia influenza la campagna elettorale in Italia. Il Copasir: «Blog talk show e social per condizionare i cittadin… - Ucrainarussia : ??La #Russia influenza la campagna elettorale in Italia? Il Copasir: «Blog, talk show e social per condizionare i ci… -