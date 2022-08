“Rushdie è meno solo Trent’anni fa nel mondo c’era un solo Rushdie Oggi ne è piena l’Europa”

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 20 agosto 2022) “‘Quindi sei tu ilegiziano di cui tutti parlano?’, mi chiese Salman con un sorriso al nostro primo e unico incontro avvenuto a Berlino tre anni fa. Era per una celebrazione del trentesimo anniversario della caduta del muro di Berlino, in coincidenza con il trentesimo anniversario della fatwa emessa dall’ayatollah Khomeini contro. ‘faun Salmannelc’è alun Salmanin ogni paese islamico, per non parlare di quelli dei paesi occidentali, questo dovrebbe farti piacere’, risposi”. Si apre così il racconto sulla Neue Zürcher Zeitung di ieri del sociologo tedesco di origine egiziana Hamed Abdel-Samad, ...