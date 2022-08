Roma, sfuma un obiettivo per la difesa: ha l’accordo con il Marsiglia (Di sabato 20 agosto 2022) La Roma è sicuramente una delle rivelazioni di questa sessione di calciomercato. I capitolini non hanno alcuna voglia di farsi inquadrare come una squadra senza ambizioni, e lo testimonia il fatto che abbiano già acquistato giocatori di peso come Matic e Paulo Dybala. Vogliono puntare in alto. Nonostante una squadra già collaudata, forte della vittoria nella prima giornata di campionato contro la Salernitana, i giallorossi sono ancora a caccia del tassello mancante; un difensore, che possa far fare alla squadra di Jose Mourinho il decisivo salto di qualità. Nelle ultime settimane, c’era stato un interessamento per un difensore in forza al Manchester United: Eric Bailly. L’ivoriano classe 1994 ha bisogno di ritrovare lo smalto di un tempo, e la Roma poteva essere la destinazione giusta da cui ripartire. Purtroppo però, tutto è ... Leggi su rompipallone (Di sabato 20 agosto 2022) Laè sicuramente una delle rivelazioni di questa sessione di calciomercato. I capitolini non hanno alcuna voglia di farsi inquadrare come una squadra senza ambizioni, e lo testimonia il fatto che abbiano già acquistato giocatori di peso come Matic e Paulo Dybala. Vogliono puntare in alto. Nonostante una squadra già collaudata, forte della vittoria nella prima giornata di campionato contro la Salernitana, i giallorossi sono ancora a caccia del tassello mancante; un difensore, che possa far fare alla squadra di Jose Mourinho il decisivo salto di qualità. Nelle ultime settimane, c’era stato un interessamento per un difensore in forza al Manchester United: Eric Bailly. L’ivoriano classe 1994 ha bisogno di ritrovare lo smalto di un tempo, e lapoteva essere la destinazione giusta da cui ripartire. Purtroppo però, tutto è ...

Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: Per la #Roma sfuma il nome di #Bailly per la difesa. Secondo quanto riporta @SkySports il centrale del #ManchesterUnited… - maxcesarini75 : RT @LeBombeDiVlad: Per la #Roma sfuma il nome di #Bailly per la difesa. Secondo quanto riporta @SkySports il centrale del #ManchesterUnited… - LeBombeDiVlad : Per la #Roma sfuma il nome di #Bailly per la difesa. Secondo quanto riporta @SkySports il centrale del… - siamo_la_Roma : ? Sfuma la pista #Bailly per la #Roma ?? Il centrale è vicino al #Marsiglia ?? La situazione #ASRoma - TuttoSuRoma : Accoto battuta, sfuma il posto per #Roma -