Roma, interesse per Chalobah: le ultime (Di sabato 20 agosto 2022) La Roma sta puntando gli obiettivi in difesa, oltre a Kiwior avrebbe messo nel mirino anche Chalobah. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i giallorossi starebbero pensando al centrale dei Blues poiché potrebbe anche essere utilizzato da centrocampista in caso di necessità. Le richieste sono di circa 5 milioni, sul giocatore ci sarebbe anche l'Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24.

