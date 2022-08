Roma Belotti e il patto di ferro: il Gallo pronto ad abbassare le pretese (Di sabato 20 agosto 2022) Continua a far parlare la situazione tra la Roma e Belotti: l’attaccante vuole solo i giallorossi e sarebbe disposto ad abbassare le sue pretese Continua a far parlare la situazione tra la Roma e Belotti: l’attaccante vuole solo i giallorossi e sarebbe disposto ad abbassare le sue pretese. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il Gallo ha detto di no a vari club tra cui anche al Wolverhampton. La chiusura potrebbe essere vicina, i giallorossi stanno trovando la sistemazione per Kluivert e Afena Gyan. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 agosto 2022) Continua a far parlare la situazione tra la: l’attaccante vuole solo i giallorossi e sarebbe disposto adle sueContinua a far parlare la situazione tra la: l’attaccante vuole solo i giallorossi e sarebbe disposto adle sue. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, ilha detto di no a vari club tra cui anche al Wolverhampton. La chiusura potrebbe essere vicina, i giallorossi stanno trovando la sistemazione per Kluivert e Afena Gyan. L'articolo proviene da Calcio News 24.

