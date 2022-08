Roma, arrestato super pusher: aveva dosi di MDMA “Blue Punisher”, la droga sintetica “più forte del mondo” (Di sabato 20 agosto 2022) Andava in giro in attesa di clienti, che sapevano che da lui si poteva trovare di tutto. Hashish, marijuana, cocaina e persino l’introvabile e potentissima MDMA “Blue Punisher”, considerata la droga sintetica più pericolosa di tutte, la pasticca “più forte del mondo”. Questa droga, infatti, contiene cinque volte la dose abituale di MDMA. E, per impressionare, ha stampato il logo del teschio dell’antieroe Marvel “The Punisher”. Lo spaccio al Pigneto I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante si sono insospettiti dai movimenti dell’uomo, un 25enne del Gambia. I miliari lo hanno quindi fermato in via del Pigneto e sottoposto a perquisizione. Il giovane è stato trovato in possesso, occultati in uno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 agosto 2022) Andava in giro in attesa di clienti, che sapevano che da lui si poteva trovare di tutto. Hashish, marijuana, cocaina e persino l’introvabile e potentissima”, considerata lapiù pericolosa di tutte, la pasticca “piùdel”. Questa, infatti, contiene cinque volte la dose abituale di. E, per impressionare, ha stampato il logo del teschio dell’antieroe Marvel “The”. Lo spaccio al Pigneto I Carabinieri della StazionePiazza Dante si sono insospettiti dai movimenti dell’uomo, un 25enne del Gambia. I miliari lo hanno quindi fermato in via del Pigneto e sottoposto a perquisizione. Il giovane è stato trovato in possesso, occultati in uno ...

