Repubblica – Meret rischia il posto: l'ombra di Sirigu (Di sabato 20 agosto 2022) Alex Meret e Salvatore Sirigu sono in ballottaggio per la sfida Napoli-Monza dello stadio Diego Armando Maradona. Il portiere ex Spal è diventato papà proprio negli ultimi giorni ed è al centro di tante voci di calciomercato. Oramai l'arrivo di Navas è imminente, dalla Francia fanno sapere che manca pochissimo. A questo punto la fiducia intorno al portiere italiano diminuisce sempre di più, anche perché Spalletti più volte ha fatto capire che non è il suo tipo di portiere preferito. Nulla contro Meret, ma per il tecnico toscano i portieri devono saper giocare molto bene con i piedi. Napoli-Monza: Sirigu insidia Meret Vista la situazione ci potrebbe già essere un inserimento di Sirigu da titolare. Il portiere ex Genoa ha avuto modo di lavorare con i compagni per tutta la settimana, si è ...

