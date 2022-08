(Di sabato 20 agosto 2022)delper il Contrasto alla diffusione del contagio da-19 in ambito scolastico. L’analisi del sindacato. A darne notizia ildell’istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - con la“Contrasto alla diffusione del contagio da-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023” rivolta ai dirigenti scolastici e ai direttori degli uffici scolastici regionali. L'articolo .

orizzontescuola : Regole anti Covid a scuola, nota del Ministero. Anief critica: “Documento fuorviante” - lacittanews : Professori, bidelli e amministrativi non vaccinati torneranno a scuola a partire da settembre. La nota del Minister… - teleischia : SCUOLA. SI RITORNA IN CLASSE, LE NUOVE REGOLE “ANTI” CORONAVIRUS - famigliasimpson : @napoliforever89 @Federic01996 @enrick81 @misterf_tweets @Tvottiano @yosoyelfanal @AgoCannella @CIAfra73… - enzomanzolillo : @BSuzzani @CarloCalenda Spero siano regole ben chiare e non arbitrarie. Le misure anti-spread varate dalla BCE per… -

...sarà per i bidelli e gli amministrativi che hanno scelto di non sottoporsi alla vaccinazione... Per il resto, restano in vigore lecome il divieto di accedere nelle strutture scolastiche con ...È quanto emerge da una nota per le misure standard di prevenzione- Covid, inviata in questi ... Per il resto, restano in vigore lecome il divieto di accedere nelle strutture scolastiche ...Professori, bidelli e amministrativi non vaccinati torneranno a scuola a partire da settembre. La nota del Ministero con le regole anti-Covid.Tutte le disposizioni emergenziali emesse per disporre delle attività scolastiche esauriscono la loro validità al 31 agosto e, in assenza di ulteriore specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i l ...