Ragazze fiorentine molestate e picchiate in discoteca in Spagna. Anche una pallanuotista della Rari. Il ricordo del dramma di Ciatti (Di sabato 20 agosto 2022) La denuncia è di Ambra Morelli, 22enne fiorentina, pallanuotista della Rari Nantes Florentia, che sui social ha scritto: "molestate da un giovane nella movida spagnola ma all'arrivo della polizia siamo state picchiate noi, tanto da dover ricorrere alle cure dell'ospedale con un paio di costole incrinate, sangue dal naso, e dolori al petto" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 20 agosto 2022) La denuncia è di Ambra Morelli, 22enne fiorentina,Nantes Florentia, che sui social ha scritto: "da un giovane nella movida spagnola ma all'arrivopolizia siamo statenoi, tanto da dover ricorrere alle cure dell'ospedale con un paio di costole incrinate, sangue dal naso, e dolori al petto" L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Ragazze fiorentine molestate e picchiate in discoteca in Spagna. Anche una pallanuotista della Rari. Il ricordo del… - MaxRonchi4 : LA VACANZA CHOC DI 8 RAGAZZE FIORENTINE A VALENCIA: MOLESTATE E PICCHIATE DALLA POLIZIA - MassimGiannini : RT @LaStampa: La denuncia di un gruppo di ragazze fiorentine: “Molestate in Spagna, ma la polizia ha picchiato noi” - bizcommunityit : La denuncia di un gruppo di ragazze fiorentine: “Molestate in Spagna, ma la polizia ha picchiato noi” - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Spagna, la denuncia di un gruppo di ragazze fiorentine: «Molestate, ma la polizia ha picchiato noi» -