Raffaella Fico ha lasciato il fidanzato Piero Neri: "Grande delusione" (Di sabato 20 agosto 2022) Fino a tre mesi fa raccontava in tv della passione travolgente con il fidanzato Piero Neri, oggi di quella stessa relazione annuncia la fine: Raffaella Fico... Leggi su today (Di sabato 20 agosto 2022) Fino a tre mesi fa raccontava in tv della passione travolgente con il, oggi di quella stessa relazione annuncia la fine:...

infoitcultura : Grande Fratello Vip: Raffaella Fico chiama Alfonso Signorini - ParliamoDiNews : Raffaella Fico torna single: svelato il motivo #Gfvip #Gossip #PersonaggiTv #20agosto - BITCHYFit : Raffaella Fico (che aveva rifiutato per mesi di andare in studio al GFVip) vuole rientrare in Casa - RegalinoV : Raffaella Fico, è finita con il fidanzato Piero: “Si è rivelato una grande delusione” - redazionerumors : Raffaella Fico ha dichiarato su Instagram di aver lasciato il fidanzato Piero Neri con il quale stava da circa un a… -