Raffaele La Regina, segretario del PD in Basilicata, ha ritirato la sua candidatura alle prossime elezioni per via delle sue frasi contro Israele (Di sabato 20 agosto 2022) Raffaele La Regina, segretario del PD in Basilicata, ha ritirato la sua candidatura da capolista alle prossime elezioni per via delle frasi contro Israele che aveva scritto in passato su Facebook e Twitter e che sono state trovate dai giornali Leggi su ilpost (Di sabato 20 agosto 2022)Ladel PD in, hala suada capolistaper viache aveva scritto in passato su Facebook e Twitter e che sono state trovate dai giornali

ricpuglisi : Anche questo tweet di Raffaele La Regina che paragona la Merkel a Guglielmo II non è malaccio. 'dittature cambiano… - ricpuglisi : Un interessante tweet di Raffaele 'due pubblicazioni' La Regina, or ora candidato dal PD, già persona non molto dis… - LegaSalvini : ++ IL POST CONTRO ISRAELE DEL CANDIDATO PD, RAFFAELE LA REGINA ++ La comunità ebraica: «Un problema». Salvini: «Mi… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Elezioni, Raffaele La Regina: 'Rinuncio alla candidatura' #raffaelelaregina #facebook #basilicata #pd #lucano https:/… - affarimiei34 : RT @ilpost: Raffaele La Regina, segretario del PD in Basilicata, ha ritirato la sua candidatura alle prossime elezioni per via delle sue fr… -