Quotidiani sportivi | le prime pagine | Skriniar resta all’Inter | oggi la Serie A

DiMarzio : La #rassegnastampa dei quotidiani sportivi e non in edicola oggi - cmercatoweb : ??Buongiorno a tutti i lettori di - SerieBNewsCom : ??Buongiorno a tutti i lettori di - CMercatoNews : ??Buongiorno a tutti i lettori di - JuventusUn : ??Ecco le prime pagine dei principali #quotidiani #sportivi #nazionali -

Durante la trasmissione interverranno giornalisti, opinionisti, personaggi del mondo del calcio e anche di altri sport, ai quali «Palla in Tribuna» aprirà spesso e volentieri i suoi microfoni. Un ...Il debutto di Nemanja Radonjic con la nuova maglia del Toro è stato molto convincente e per questo 'La Gazzetta dello Sport' punta i fari sul serbo ... da essere in linea con Sanabria", spiega il ...