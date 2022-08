Quanti soldi ha guadagnato Gregorio Paltrinieri con l’oro agli Europei? Montepremi davvero basso (Di sabato 20 agosto 2022) Gregorio Paltrinieri ha vinto la 5 km agli Europei 2022 di nuoto di fondo. L’azzurro si è esaltato a Ostia, domando le onde di un Mar Tirreno decisamente molto mosso negli ultimi giorni (le gare sono state rinviate più volte). Il carpigiano si è imposto davanti a Domenico Acerenza, per una fantastica doppietta tricolore nella rassegna continentale di casa. Si arricchisce ulteriormente il palmares del nostro portacolori, che in vasca ha trionfato negli 800 metri ed è stato secondo sui 1500 metri. Si tratta di un risultato di rilievo per il nostro portacolori, ma che ha anche un risvolto dal punto di vista economico. Quanti soldi ha guadagnato Gregorio Paltrinieri con l’oro nella 5 km degli Europei? Il ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022)ha vinto la 5 km2022 di nuoto di fondo. L’azzurro si è esaltato a Ostia, domando le onde di un Mar Tirreno decisamente molto mosso negli ultimi giorni (le gare sono state rinviate più volte). Il carpigiano si è imposto davanti a Domenico Acerenza, per una fantastica doppietta tricolore nella rassegna continentale di casa. Si arricchisce ulteriormente il palmares del nostro portacolori, che in vasca ha trionfato negli 800 metri ed è stato secondo sui 1500 metri. Si tratta di un risultato di rilievo per il nostro portacolori, ma che ha anche un risvolto dal punto di vista economico.haconnella 5 km degli? Il ...

