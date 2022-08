Quando era Salvini a fare tweet razzisti Contro Napoli e senza mai ritirarsi come ha fatto La Regina

(Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Dopo vari tira e molla, Raffaele La, uno dei 4 under 35 scelti da Enrico Letta per correre alle prossime elezioni politiche del 25 settembre con il Partito Democratico, è stato costretto a. Il Giornale, infatti, ha ripescato dei suoi vecchiantisemiti,lo stato d’Israele. Lui prima ha cercato di ridimensionare, poi si è scusato, poi ha reso inaccessibile il suo profilo, poi – questa mattina – ha tentato di mettersi tutto alle spalle. Ma all’ora di pranzo si è reso conto che la sua corsa era diinficiata e ha dovuto prenderne attocon il ritiro. “si ha 20 anni si esprimono e si pensano molte cose. Poi si cresce, si studia, si cambia idea. Rinuncio alla mia candidatura perchè il Pd viene prima ...

