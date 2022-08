"Quando abbiamo visto le navi russe...". L'ammiraglio rivela cosa è successo davanti all'Italia (Di sabato 20 agosto 2022) Nelle ultime settimane l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone ha controllato e fronteggiato le manovre delle navi russe nei nostri mari dove è in atto una vera e propria Guerra fredda: "Nel Mediterraneo c'è una competizione costante. Non esiste più la vecchia idea di pace: si passa direttamente dalla competizione alla crisi, che rischia di trasformarsi in conflitto", dice in una intervista a La Repubblica. E chiarisce quanto è avvenuto nel mar Adriatico: "È stata un'operazione di pattugliamento, subito contrastata dall'azione della nostra Marina. Non si è trattato di un confronto tra la Nato e i russi o tra gli americani e i russi: in quelle acque c'era la portaerei Truman, che però agisce sotto comando statunitense. Sono state le forze Italiane a prendere le contromisure". Così Quando "il comando della ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) Nelle ultime settimane l'Giuseppe Cavo Dragone ha controllato e fronteggiato le manovre dellenei nostri mari dove è in atto una vera e propria Guerra fredda: "Nel Mediterraneo c'è una competizione costante. Non esiste più la vecchia idea di pace: si passa direttamente dalla competizione alla crisi, che rischia di trasformarsi in conflitto", dice in una intervista a La Repubblica. E chiarisce quanto è avvenuto nel mar Adriatico: "È stata un'operazione di pattugliamento, subito contrastata dall'azione della nostra Marina. Non si è trattato di un confronto tra la Nato e i russi o tra gli americani e i russi: in quelle acque c'era la portaerei Truman, che però agisce sotto comando statunitense. Sono state le forzene a prendere le contromisure". Così"il comando della ...

