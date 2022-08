Putin permette agli ispettori di vistare la centrale nucleare di Zaporizhzhia (Di sabato 20 agosto 2022) Il presidente russo Vladimir Putin permette agli ispettori dell’AIEA di visitare la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto, prosegue la guerra in Ucraina e il presidente ucraino Zelensky ha affermato che “risponderà ad ogni attacco russo”. Washington invia nuovi aiuti militari a Kyiv. Putin permette agli ispettori di vistare Zaporizhzhia? Durante una telefonata, il presidente francese Leggi su periodicodaily (Di sabato 20 agosto 2022) Il presidente russo Vladimirdell’AIEA di visitare ladi. Intanto, prosegue la guerra in Ucraina e il presidente ucraino Zelensky ha affermato che “risponderà ad ogni attacco russo”. Washington invia nuovi aiuti militari a Kyiv.di? Durante una telefonata, il presidente francese

periodicodaily : Putin permette agli ispettori di vistare la centrale nucleare di Zaporizhzhia #putin #zaporizhzhia @Billa42_ - MottiniPaolo : @sergiocerutti @RaffaeleFitto @FratellidItalia @fdieuropa @GiorgiaMeloni @ecrgroup Sicuramente se la prenderanno co… - Billa42_ : Putin permette agli ispettori di vistare la centrale nucleare di Zaporizhzhia - Idl3 : RT @ItalianPolitics: Ma Putin non può tenere a freno le sparate indecenti di #Medvedev? Come si permette?Le entrate 'a gamba tesa' in campa… - ParidePalumbo : Putin permette ispezione di una centrale nucleare di un altro paese occupato militarmente. Figo... -