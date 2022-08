Può lasciare la Serie A: il Psg vuole il talento del Verona! (Di sabato 20 agosto 2022) Il Paris Saint-Germain sembra voler completare la propria rosa attraverso l’acquisto di un nuovo centrocampista e sta pensando di pescare nella nostra Serie A. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il club parigino sarebbe molto interessato al centrocampista serbo dell’Hellas Verona: Ivan Ilic. calciomercato Ilic PSG Secondo le indiscrezioni, il ds della squadra veneta Setti, avrebbe incontrato a Milano gli agenti del calciatore per parlare del futuro del ragazzo e, dunque, anche dell’interessamento del PSG. Al momento non c’è ancora nessun offerta ufficiale da parte del club francese, ma l’interesse per Ilic è davvero concreto. La Lazio osserva la situazione con preoccupazione, infatti, da settimane, il club di Claudio Lotito sta cercando di portare il giovane serbo nella Capitale; l’inserimento del PSG potrebbe rappresentare una grande insidia ... Leggi su rompipallone (Di sabato 20 agosto 2022) Il Paris Saint-Germain sembra voler completare la propria rosa attraverso l’acquisto di un nuovo centrocampista e sta pensando di pescare nella nostraA. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il club parigino sarebbe molto interessato al centrocampista serbo dell’Hellas Verona: Ivan Ilic. calciomercato Ilic PSG Secondo le indiscrezioni, il ds della squadra veneta Setti, avrebbe incontrato a Milano gli agenti del calciatore per parlare del futuro del ragazzo e, dunque, anche dell’interessamento del PSG. Al momento non c’è ancora nessun offerta ufficiale da parte del club francese, ma l’interesse per Ilic è davvero concreto. La Lazio osserva la situazione con preoccupazione, infatti, da settimane, il club di Claudio Lotito sta cercando di portare il giovane serbo nella Capitale; l’inserimento del PSG potrebbe rappresentare una grande insidia ...

