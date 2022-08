Puglia, calo termico. Ieri grandinate e nubifragi nel barese, danni all’agricoltura Ministero della Salute, bollettino ondate di calore (Di sabato 20 agosto 2022) Oggi si prospetta in Puglia l’accantonamento del grande caldo. Possibile calo delle temperature anche di dieci gradi rispetto ai due giorni precedenti. Ieri pomeriggio nubifragi e grandinate in zone del barese. Casamassima, Rutigliano, Triggiano fra gli altri i centri con le maggiori precipitazioni. Chicchi di grandine che in realtà avevano la grandezza di palline da tennis in alcuni casi, come dall’immagine tratta da video diffuso da un agricoltore. Gravi danni ai raccolti. Dal bollettino del Ministero della Salute in tema di ondate di calore: Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello ... Leggi su noinotizie (Di sabato 20 agosto 2022) Oggi si prospetta inl’accantonamento del grande caldo. Possibiledelle temperature anche di dieci gradi rispetto ai due giorni precedenti.pomeriggioin zone del. Casamassima, Rutigliano, Triggiano fra gli altri i centri con le maggiori precipitazioni. Chicchi di grandine che in realtà avevano la grandezza di palline da tennis in alcuni casi, come dall’immagine tratta da video diffuso da un agricoltore. Graviai raccolti. Daldelin tema didire: Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello ...

mvcalcio : RT @puglia: In attesa di dati ufficiali sul presunto calo di presenze, resta marginale nel dibattito la presa di coscienza dei più grandi l… - PaoloX68 : RT @puglia: In attesa di dati ufficiali sul presunto calo di presenze, resta marginale nel dibattito la presa di coscienza dei più grandi l… - puglia : In attesa di dati ufficiali sul presunto calo di presenze, resta marginale nel dibattito la presa di coscienza dei… - _COSMOPOLIS_ : Puglia, continua l'ondata di caldo; temperature in calo nel weekend #19agosto #attualità #caldo #cosmopolis_media - ziaale3 : RT @Giulio_Firenze: Venerdì ancora rovesci e temporali al Centro e al Nord, in attenuazione dal pomeriggio ad iniziare dal Piemonte. Isolat… -