Psg Ilic | i francesi interessati al serbo del Verona | le ultime

(Di sabato 20 agosto 2022) Il Psg avrebbe messo nel mirino il centrocampista del: Setti a Milano potrebbe aver parlato con gli agenti Ivandopo l’ultima ottima stagione con la maglia delha attirato su di sè le attenzioni di alcuni club. In Italia Lazio e Atalanta sono interessate, mentre dall’estero è il Psg ad aver messo sul taccuino il. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, gli agenti del giocatore erano a Milano dove era presente anche Setti. Possibile l’incontro per parlare del futuro e di questo interessamento, al momento nessuna offerta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

MONZA Rovella Icardi Pezzella ATALANTA Soppy NandezTORINO Lazetic Meret Praet LAZIO... che arriverà però solo dopo la cessione di Fabian al. Navas e Raspadori sono gli altri grandi ...Una lotta economica che non si può affrontare, specie quando si tratta del. Tutto da rifare ... L'alternativa, sicuramente più costosa èdel Verona , più volte accostato a Lazio e Torino in ...CALCIOMERCATO LAZIO - Sirene francesi per la Lazio. Il Paris Saint-Germain punta Ivan Ilic, profilo attenzionato dai biancocelesti. Il centrocampista dell'Hellas ...