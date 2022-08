Premier League: la Premier cerca un nuovo record (Di sabato 20 agosto 2022) 2022-08-19 22:40:20 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione: la Premier League inglese continua a guadagnare muscoli finanziari e con la firma di Casemiro per il Manchester United i club inglesi hanno già speso 1.720 milioni di euro, superando il dato della scorsa stagione. E il mercato non ha ancora chiuso. Lo farò il prossimo 1 settembre. Nella stagione 2021-22, le squadre della Premier hanno speso 1.690 milioni di euro in acquisti e, fino al 19 agosto, ne hanno già 1.720 milioni nell’estate 2022. 30 milioni in più. Le squadre della Premier sono le uniche che sembrano lasciarsi alle spalle la crisi della pandemia e il 2022-23 è sulla buona strada per stabilire un nuovo ... Leggi su justcalcio (Di sabato 20 agosto 2022) 2022-08-19 22:40:20 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione: lainglese continua a guadagnare muscoli finanziari e con la firma di Casemiro per il Manchester United i club inglesi hanno già speso 1.720 milioni di euro, superando il dato della scorsa stagione. E il mercato non ha ancora chiuso. Lo farò il prossimo 1 settembre. Nella stagione 2021-22, le squadre dellahanno speso 1.690 milioni di euro in acquisti e, fino al 19 agosto, ne hanno già 1.720 milioni nell’estate 2022. 30 milioni in più. Le squadre dellasono le uniche che sembrano lasciarsi alle spalle la crisi della pandemia e il 2022-23 è sulla buona strada per stabilire un...

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, su #Elmas e #Lozano c’è l’interesse di #Everton e #ManchesterUnited - SpursOfficial : Premier League 22/23 // Episode two ?? - GiovaAlbanese : L'arrivo del professionismo nel #calciofemminile in Italia impatta anche sul #calciomercato. La #JuventusWomen ha r… - GxlDeRafaLeao : RT @ManUtdNoContext: Casermiro & Fred in Premier League: - Fee_peres11 : RT @ManUtdNoContext: Casermiro & Fred in Premier League: -