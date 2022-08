PREMIER LEAGUE: IL PROGRAMMA DELLA TERZA GIORNATA (Di sabato 20 agosto 2022) La PREMIER LEAGUE è pronta a tornare sui grandi schermi con la TERZA GIORNATA di campionato. Il terzo round intriga parecchio gli occhi degli amanti del gioco del calcio, con sfide entusiasmanti ed indecifrabili. Il Tottenham di Antonio Conte ospiterà il Wolverhampton nel lunch match. Nel pomeriggio altre cinque partite. Alle 16 scenderanno in campo ben otto squadre. Il Crystal Palace ospita l’Aston Villa al Selhurst Park; mentre il Forrest di Steve Cooper farà visita a un Everton, in piena crisi d’identità. Le Foxes di Brendan Rodgers affronteranno il Southampton; Fulham-Brentford, invece, chiuderanno il pomeriggio londinese. In serata il neopromosso Bournemouth sfiderà la capolista Arsenal di Gabriel Jesus. Nella GIORNATA di domenica altre gare. L’antipasto lo offriranno Leeds e Chelsea, entrambe ... Leggi su sportnews.snai (Di sabato 20 agosto 2022) Laè pronta a tornare sui grandi schermi con ladi campionato. Il terzo round intriga parecchio gli occhi degli amanti del gioco del calcio, con sfide entusiasmanti ed indecifrabili. Il Tottenham di Antonio Conte ospiterà il Wolverhampton nel lunch match. Nel pomeriggio altre cinque partite. Alle 16 scenderanno in campo ben otto squadre. Il Crystal Palace ospita l’Aston Villa al Selhurst Park; mentre il Forrest di Steve Cooper farà visita a un Everton, in piena crisi d’identità. Le Foxes di Brendan Rodgers affronteranno il Southampton; Fulham-Brentford, invece, chiuderanno il pomeriggio londinese. In serata il neopromosso Bournemouth sfiderà la capolista Arsenal di Gabriel Jesus. Nelladi domenica altre gare. L’antipasto lo offriranno Leeds e Chelsea, entrambe ...

