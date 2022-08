Premier League 2022/23: Il Crystal Palace affonda l’Aston Villa. Pareggiano Nottingham ed Everton. (Di sabato 20 agosto 2022) Sono stati quattro i match disputati alle 16, e valevoli per la terza giornata di Premier League 2022/23. Il Crystal Palace firma la prima vittoria stagionale, vincendo 3-1 contro l’Aston Villa. E’ Watkins ad aprire le marcature al sesto minuto di gioco, è invece Zaha a ritrovare il pareggio solo due minuti più tardi. E’ proprio l’attaccante ivoriano a ritrovare il vantaggio al 58esimo, è Mateta a mettere il sigillo sul match agganciando il pallone in area e calciando basso in rapidità. Pareggio tra Nottingham e Everton. Dopo 80 minuti giocati a rete bianche è la rete di Johnson a sbloccare il match, è poi Demarai Gray a ritrovare il pareggio all’88esimo: termina 1-1 al Goodison Park. Il Fulham vince sul finale contro il Brentford. Il match viene ... Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022) Sono stati quattro i match disputati alle 16, e valevoli per la terza giornata di/23. Ilfirma la prima vittoria stagionale, vincendo 3-1 contro. E’ Watkins ad aprire le marcature al sesto minuto di gioco, è invece Zaha a ritrovare il pareggio solo due minuti più tardi. E’ proprio l’attaccante ivoriano a ritrovare il vantaggio al 58esimo, è Mateta a mettere il sigillo sul match agganciando il pallone in area e calciando basso in rapidità. Pareggio trae Everton. Dopo 80 minuti giocati a rete bianche è la rete di Johnson a sbloccare il match, è poi Demarai Gray a ritrovare il pareggio all’88esimo: termina 1-1 al Goodison Park. Il Fulham vince sul finale contro il Brentford. Il match viene ...

