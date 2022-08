Premier, l'Arsenal risponde al Tottenham di Conte e si riprende la vetta (Di sabato 20 agosto 2022) LONDRA - In attesa del Manchester City, impegnato domenica sul campo del Newcastle, il derby londinese tra Arsenal e Tottenham vede i Gunners riprendersi la vetta della classifica grazie al 3 - 0 ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 20 agosto 2022) LONDRA - In attesa del Manchester City, impegnato domenica sul campo del Newcastle, il derby londinese travede i Gunnersrsi ladella classifica grazie al 3 - 0 ...

CalcioPillole : #PremierLeague, tris #Arsenal sul #Bournemouth. Gunners a punteggio pieno. - chikeziemichae2 : ASUU until Arsenal win premier league ?? - AleZ_27 : Questo Arsenal mi fa impazzire, occhio alla sorpresa in Premier, anche se il City difficilmente steccherà quest’anno - Fprime86 : RT @sportmediaset: L'Arsenal cala il tris e vola in vetta, al Tottenham di Conte basta Kane #premierleague #arsenal - sportmediaset : L'Arsenal cala il tris e vola in vetta, al Tottenham di Conte basta Kane #premierleague #arsenal -