Premi, a Riccardo Muti il Faraglioni 2022 (Di sabato 20 agosto 2022) In occasione della 27esima edizione del Premio Faraglioni, martedì 30 agosto alle ore 21.15 al teatro del Grand Hotel Quisisana sarà Premiato il Maestro Riccardo Muti, che riceverà dalle mani del sindaco di Capri Marino Lembo la preziosa opera in argento rappresentante l’icona caprese: i tre giganti di roccia che sovrastano la baia di Marina Piccola, i Faraglioni, simbolo della manifestazione ideata ed organizzata dai Fratelli Damino della Capri Arte. La motivazione incisa sulla scultura d’argento, una lastra di marmo azzurro sormontata dai tre Faraglioni, creata dei Maestri orafi di Pierino Gioielli recita così: “A Riccardo Muti, una leggenda della musica classica mondiale; ha apportato il suo straordinario contributo, di altissimo ... Leggi su ildenaro (Di sabato 20 agosto 2022) In occasione della 27esima edizione del, martedì 30 agosto alle ore 21.15 al teatro del Grand Hotel Quisisana saràato il Maestro, che riceverà dalle mani del sindaco di Capri Marino Lembo la preziosa opera in argento rappresentante l’icona caprese: i tre giganti di roccia che sovrastano la baia di Marina Piccola, i, simbolo della manifestazione ideata ed organizzata dai Fratelli Damino della Capri Arte. La motivazione incisa sulla scultura d’argento, una lastra di marmo azzurro sormontata dai tre, creata dei Maestri orafi di Pierino Gioielli recita così: “A, una leggenda della musica classica mondiale; ha apportato il suo straordinario contributo, di altissimo ...

Riccardo_criait : RT @Belzebu6663: Venghino signori Venghino... Ricchi premi e cotillon. Ai primi venti una batteria di pentole ed il cane trovasoldi diretta… - Riccardo_Tim : RT @CristinaMolendi: “L’Italia è un paese morto, non ci sono punizioni per chi sbaglia, non ci sono premi per chi merita”. #PieroAngela - NuovaScintilla : 14/8/22.#NottedelleStelle ierisera:premi a #EccellenzeChioggiotte:tra gli altri,ArenaArtis,Davide Bellemo,Comitato… - Eva_Starz : @Riccardo_Bocca @DrApocalypse Avete notato poi che quest’anno han fatto almeno una decina (almeno, eh!) di concorsi… -