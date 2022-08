Pravda contro la leader di Fdi Meloni. Pd, La Regina si ritira, al suo posto Letta vuole Amendola (Di sabato 20 agosto 2022) Botta e risposta tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta. «I patrioti difendono l’Italia, la sinistra usa la Cnn per screditare la nazione in difesa del proprio tornaconto», dice la presidente di Fdi. «Obbligo di fideiussione per gli stranieri, blocco navale ai confini, Pnrr da rinegoziare: tre follie per chi ci guarda da fuori» la replica del segretario del Pd. Ultime ore per la definizione delle liste del centrodestra Leggi su ilsole24ore (Di sabato 20 agosto 2022) Botta e risposta tra Giorgiaed Enrico. «I patrioti difendono l’Italia, la sinistra usa la Cnn per screditare la nazione in difesa del proprio tornaconto», dice la presidente di Fdi. «Obbligo di fideiussione per gli stranieri, blocco navale ai confini, Pnrr da rinegoziare: tre follie per chi ci guarda da fuori» la replica del segretario del Pd. Ultime ore per la definizione delle liste del centrodestra

