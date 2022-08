Pravda contro Giorgia Meloni: il quotidiano russo online attacca la leader di Fratelli d’Italia (Di sabato 20 agosto 2022) Pravda contro Giorgia Meloni: il quotidiano russo qualche giorno fa ha pubblicato un articolo contro la leader di Fratelli d’Italia. Parole molto dure che sono state riprese in Italia solo nella giornata di sabato 20 agosto. Pravda contro Giorgia Meloni Il quotidiano russo filogovernativo Pravda, in home page sul suo sito, usa parole pesanti in una analisi dedicata al ruolo della Meloni e Fratelli d’Italia in vista delle prossime elezioni del 25 settembre. E nelle ultime ora la leader di Fratelli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 20 agosto 2022): ilqualche giorno fa ha pubblicato un articololadi. Parole molto dure che sono state riprese in Italia solo nella giornata di sabato 20 agosto.Ilfilogovernativo, in home page sul suo sito, usa parole pesanti in una analisi dedicata al ruolo dellain vista delle prossime elezioni del 25 settembre. E nelle ultime ora ladi...

