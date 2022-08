Il Faro online

...Itavia prima a sparire dai radar e poi a essere ritrovato in pezzi nelle acque del mare trae ... Mistero Senza Fine" alcune inchieste storiche: due puntate diGiallo del 1988 e del 1991 "......dopo aver appreso all'ennesima cattiva notizia: 'Stiamo perdendo a Lodi...'. Dove poi la candidata sindaca , Sara Casanova, perderà. E però tra i motivi di soddisfazione Matteo cita: '... Ponza, telefono rubato a un bagnante: i carabinieri lo ritrovano in piazza sotto un vaso Alba Parietti è innamorata come una ragazzina. La showgirl e opinionista, dopo un iniziale periodo di segretezza, non riesce a smettere di parlare del suo Fabio Adami, conosciuto a ...