Poche emozioni, Torino-Lazio finisce 0-0 (Di sabato 20 agosto 2022) Torino (ITALPRESS) – Reti inviolate e Poche emozioni nella sfida tra Torino e Lazio, che ha aperto la seconda giornata di Serie A nell'anticipo del sabato pomeriggio. Il risultato resta inchiodato sullo 0-0 e le occasioni da gol si contano sulle dita di una mano. Nè la squadra di Juric nè quella di Sarri riescono a ripetersi dopo la vittoria in apertura di campionato una settimana fa. Partita ostica all'Olimpico Grande Torino, con un primo tempo per larga parte bloccato e qualche guizzo personale ad accendere i ritmi. Potente la conclusione di Sanabria, dopo neanche dieci minuti, di un niente alla destra di Provedel, titolare per la squalifica di Maximiano. La Lazio cresce più alla lunga distanza e sul tabellino fa registrare un'unica occasione davvero pericolosa. Al ... Leggi su iltempo (Di sabato 20 agosto 2022)(ITALPRESS) – Reti inviolate enella sfida tra, che ha aperto la seconda giornata di Serie A nell'anticipo del sabato pomeriggio. Il risultato resta inchiodato sullo 0-0 e le occasioni da gol si contano sulle dita di una mano. Nè la squadra di Juric nè quella di Sarri riescono a ripetersi dopo la vittoria in apertura di campionato una settimana fa. Partita ostica all'Olimpico Grande, con un primo tempo per larga parte bloccato e qualche guizzo personale ad accendere i ritmi. Potente la conclusione di Sanabria, dopo neanche dieci minuti, di un niente alla destra di Provedel, titolare per la squalifica di Maximiano. Lacresce più alla lunga distanza e sul tabellino fa registrare un'unica occasione davvero pericolosa. Al ...

