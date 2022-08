Pnrr, Letta: “Da Meloni sabotaggio, altro che patriottismo” (Di sabato 20 agosto 2022) ROMA – “Il Pnrr trasformerà l’Italia e la porterà finalmente ad adottare un modello di sviluppo sostenibile più moderno. Lo abbiamo voluto con forza e lo difenderemo dagli assalti di chi vuole smantellarlo. Quello destra non è patriottismo, è autolesionismo e autosabotaggio”. Lo dichiara il segretario del Pd Enrico Letta, in un intervento sul Messaggero. Lo stesso quotidiano a cui ieri Giorgia Meloni ha scritto per confermare che se sarà premier intende rinegoziare il Pnrr. “La rinegoziazione – sottolinea Letta- non è la strada da percorrere. Il Piano va attuato così com’è. Piuttosto, bisogna far applicare quelle regole del Pnrr che consentono aggiustamenti di carattere attuativo. Chiedere di ritoccare il Pnrr – afferma – dimostra ... Leggi su lopinionista (Di sabato 20 agosto 2022) ROMA – “Iltrasformerà l’Italia e la porterà finalmente ad adottare un modello di sviluppo sostenibile più moderno. Lo abbiamo voluto con forza e lo difenderemo dagli assalti di chi vuole smantellarlo. Quello destra non è, è autolesionismo e auto”. Lo dichiara il segretario del Pd Enrico, in un intervento sul Messaggero. Lo stesso quotidiano a cui ieri Giorgiaha scritto per confermare che se sarà premier intende rinegoziare il. “La rinegoziazione – sottolinea- non è la strada da percorrere. Il Piano va attuato così com’è. Piuttosto, bisogna far applicare quelle regole delche consentono aggiustamenti di carattere attuativo. Chiedere di ritoccare il– afferma – dimostra ...

