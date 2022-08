Pnrr, Gentiloni condivide l’ipotesi della Meloni smentendo Letta: se correzioni sono necessarie facciamole in corso (Di sabato 20 agosto 2022) La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni parla di revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il Commissario europeo per gli Affari economici, Paolo Gentiloni, è d'accordo "se ci sono correzioni da fare e se sono necessarie", quindi "si fanno in corsa". E ciò mentre il segretario del Pd, Enrico Letta, boccia la proposta Meloniana affermando che "la rinegoziazione non è la strada da percorrere". In sostanza, il Dem Gentiloni condivide l'idea della Maloni, smentendo Letta. "Per tutti Paesi europei attuare" il Pnrr "è assolutamente necessario". Quindi se le correzioni sono necessarie "si ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 20 agosto 2022) La leader di Fratelli d'Italia Giorgiaparla di revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il Commissario europeo per gli Affari economici, Paolo, è d'accordo "se cida fare e se", quindi "si fanno in corsa". E ciò mentre il segretario del Pd, Enrico, boccia la propostaana affermando che "la rinegoziazione non è la strada da percorrere". In sostanza, il Deml'ideaMaloni,. "Per tutti Paesi europei attuare" il"è assolutamente necessario". Quindi se le"si ...

Agenzia_Ansa : Gentiloni: 'Ora accelerare sul Pnrr, non ricominciare da zero' #ANSA - askanews_ita : #Gentiloni: il Pnrr va fatto adesso, no a ripensamenti - gconfa : RT @lucianoghelfi: #Gentiloni sull’ipotesi di rinegoziazione del #PNRR, pare avanzata a da diversi paesi: se c’è qualcosa di mirato o limit… - MediasetTgcom24 : Gentiloni: 'Accelerare sul Pnrr, non ricominciare da zero' #20agosto - alex459213 : RT @Agenzia_Ansa: Gentiloni: 'Ora accelerare sul Pnrr, non ricominciare da zero' #ANSA -