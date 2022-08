Pioli: “Non sono nato nel Milan, ma qui mi sento così bene da sentirmi giovane” (Di sabato 20 agosto 2022) Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha rilasciato della dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta Leggi su pianetamilan (Di sabato 20 agosto 2022) Stefano, allere rossonero, ha rilasciato della dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta

AntoVitiello : #Pioli su #DeKetelaere: 'Ha fatto benissimo in tutte e tre le zone della trequarti, ma partendo da trequartista o d… - milansette : Verso Atalanta-Milan, Pioli: 'Siamo più forti dell'anno scorso, ma il mercato in entrata non è chiuso' - Sportmedia… - milansette : Verso Atalanta-Milan, Pioli: 'Siamo più forti dell'anno scorso, ma il mercato in entrata non è chiuso' - Sportmedia… - MontaltoMassimo : @Troves_1 Già l’incipit mi fa un po’ incazzare. L’ha detto Pioli chiaro. Non è da interpretare oppure da ipotizzare… - PStopardi : @Marco04_08 @MilanNewsit Pioli non è Conte e la cosa non mi dispiace. -