Pioli “L'Atalanta rappresenta uno step per crescere” (Di sabato 20 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Quanto successo la stagione scorsa ci ha creato un bagaglio d'esperienza che stiamo portando avanti con entusiasmo e consapevolezza. Siamo alla seconda di campionato, dalla prossima settimana ci sarà un primo tour de force: abbiamo preparato bene la partita, l'Atalanta è una squadra molto forte, siamo pronti a mettere in campo il nostro modo di giocare”. Così il tecnico del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa a Milanello alla vigilia del big match di campionato con l'Atalanta. Per l'allenatore dei campioni d'Italia, il derby con la ‘Deà rappresenta “uno step per crescere, per vedere la nostra prestazione, ogni partita ti dà delle indicazioni. Loro hanno cambiato qualche giocatore, ma non l'intelaiatura. Abbinano organizzazione, intensità e qualità: è uno ... Leggi su iltempo (Di sabato 20 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Quanto successo la stagione scorsa ci ha creato un bagaglio d'esperienza che stiamo portando avanti con entusiasmo e consapevolezza. Siamo alla seconda di campionato, dalla prossima settimana ci sarà un primo tour de force: abbiamo preparato bene la partita, l'è una squadra molto forte, siamo pronti a mettere in campo il nostro modo di giocare”. Così il tecnico del Milan Stefanoin conferenza stampa a Milanello alla vigilia del big match di campionato con l'. Per l'allenatore dei campioni d'Italia, il derby con la ‘Deà“unoper, per vedere la nostra prestazione, ogni partita ti dà delle indicazioni. Loro hanno cambiato qualche giocatore, ma non l'intelaiatura. Abbinano organizzazione, intensità e qualità: è uno ...

DiMarzio : #SerieA | @acmilan, le parole di Stefano #Pioli in conferenza stampa - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Pioli “L’Atalanta rappresenta uno step per crescere” - - MilanPress_it : #Pioli in conferenza: “Domani assente #Krunic: sarà uno scontro diretto. Vi spiego la posizione di #DeKetelaere” ??… - Italpress : Pioli “L’Atalanta rappresenta uno step per crescere” - milansette : Atalanta-Milan, Pioli: “Krunic è fuori. Vince chi è più continuo” | LIVE NEWS -