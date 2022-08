Perseguita i vicini per mesi, poi dà in escandescenze: prende una mazza gli distrugge mobili e due auto (Di sabato 20 agosto 2022) È stato convalidato l’arresto del 42enne che qualche sera fa ha dato in escandescenza e ha provocato il panico, distruggendo gli arredi da giardino e terrorizzando i proprietari della villetta bifamiliare nella quale vivevano insieme all’uomo. Leggi anche: Terrore in volo. Si spoglia e grida “Allah akbar, siete pronti a morire?” (VIDEO) Ha dato in escandescenze e ha impugnato una mazza da baseball Un 42enne residente a Nemi era ospite dalla coppia di amici. Aveva un appartamento a Genzano in comodato d’uso quando, un paio di notti fa, ha iniziato a discutere con i proprietari di casa. Da un po’ di tempo tra la coppia e l’uomo c’erano dei dissidi e l’altra sera pare si siano riacuiti. Solo che stavolta il 40enne ha preso una mazza da baseball e ha iniziato a spaccare tutto quanto si è trovato di fronte: arredi da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 agosto 2022) È stato convalidato l’arresto del 42enne che qualche sera fa ha dato in escandescenza e ha provocato il panico,ndo gli arredi da giardino e terrorizzando i proprietari della villetta bifamiliare nella quale vivevano insieme all’uomo. Leggi anche: Terrore in volo. Si spoglia e grida “Allah akbar, siete pronti a morire?” (VIDEO) Ha dato ine ha impugnato unada baseball Un 42enne residente a Nemi era ospite dalla coppia di amici. Aveva un appartamento a Genzano in comodato d’uso quando, un paio di notti fa, ha iniziato a discutere con i proprietari di casa. Da un po’ di tempo tra la coppia e l’uomo c’erano dei dissidi e l’altra sera pare si siano riacuiti. Solo che stavolta il 40enne ha preso unada baseball e ha iniziato a spaccare tutto quanto si è trovato di fronte: arredi da ...

