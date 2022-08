Perché non ha giocato Fagioli alla prima? Il vero motivo che nessuno ti racconta (Di sabato 20 agosto 2022) Nicolò Fagioli è uno dei giovani più promettenti di tutto il calcio italiano, per questo motivo ha lasciato di stucco la sua assenza. Il ritorno di Nicolò Fagioli è stato accolto davvero con grandissimo entusiasmo da padre di tutti i tifosi, considerando infatti come il giovane ragazzo che è stato mandato in prestito da Cremonese dello scorso anno ha saputo dimostrare già tutto il proprio talento anche nelle prime amichevoli, ma contro il Sassuolo è rimasto tutto il tempo in panchina. LaPresseIn questa stagione la Juventus dovrà cercare in tutti i modi di poter tornare finalmente a lottare per lo Scudetto, un qualcosa che manca dal 2020 che è davvero troppo tempo per una squadra gloriosa come quella biancanera. Come mai non sono davvero tantissimi dirigenti che sono convinti che la ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 20 agosto 2022) Nicolòè uno dei giovani più promettenti di tutto il calcio italiano, per questoha lasciato di stucco la sua assenza. Il ritorno di Nicolòè stato accolto davcon grandissimo entusiasmo da padre di tutti i tifosi, considerando infatti come il giovane ragazzo che è stato mandato in prestito da Cremonese dello scorso anno ha saputo dimostrare già tutto il proprio talento anche nelle prime amichevoli, ma contro il Sassuolo è rimasto tutto il tempo in panchina. LaPresseIn questa stagione la Juventus dovrà cercare in tutti i modi di poter tornare finalmente a lottare per lo Scudetto, un qualcosa che manca dal 2020 che è davtroppo tempo per una squadra gloriosa come quella biancanera. Come mai non sono davtantissimi dirigenti che sono convinti che la ...

