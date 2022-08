Perché è urgente capire come pensa il Dragone (Di sabato 20 agosto 2022) Nonostante le tante divergenze di interessi, in reazione all’attivismo anticinese degli Stati Uniti, Xi Jinping sta rinvigorendo l’alleanza con la Russia di Putin. La dichiarazione congiunta Mosca-Pechino sulla “Nuova era delle rela zioni internazionali” rilasciata il 4 febbraio 2022, poche ore prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Beijing 2022, ha sancito definitivamente l’esistenza di un fronte alternativo all’ordine costituito a guida occiden- tale (Usa e Nato) e la nascita di un nuovo multilateralismo di fatto. Pechino non perde occasione per celebrare il suo modello di governance come superiore e più efficace rispetto a quello occidentale e ribadisce che esiste una “via cinese”, diversa rispetto a quella finora dominante, che funziona e che ha raggiunto la sua massima espressione proprio nella gestione del Covid. A parlare con chiarezza, ... Leggi su formiche (Di sabato 20 agosto 2022) Nonostante le tante divergenze di interessi, in reazione all’attivismo anticinese degli Stati Uniti, Xi Jinping sta rinvigorendo l’alleanza con la Russia di Putin. La dichiarazione congiunta Mosca-Pechino sulla “Nuova era delle rela zioni internazionali” rilasciata il 4 febbraio 2022, poche ore prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Beijing 2022, ha sancito definitivamente l’esistenza di un fronte alternativo all’ordine costituito a guida occiden- tale (Usa e Nato) e la nascita di un nuovo multilateralismo di fatto. Pechino non perde occasione per celebrare il suo modello di governancesuperiore e più efficace rispetto a quello occidentale e ribadisce che esiste una “via cinese”, diversa rispetto a quella finora dominante, che funziona e che ha raggiunto la sua massima espressione proprio nella gestione del Covid. A parlare con chiarezza, ...

