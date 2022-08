Perché è stata cancellata la 25 km agli Europei di fondo. Gli azzurri: “Non ci abbiamo capito niente” (Di sabato 20 agosto 2022) Caos totale. Si può riassumere così un pomeriggio di ordinaria follia in quel di Ostia, teatro delle gare di nuoto in acque libere in occasione dei Campionati Europei di nuoto 2022 a Roma. Le 25 km odierne (sia maschile che femminile) sono state infatti interrotte poco dopo il 15° km e successivamente cancellate, per l’impossibilità di stabilire un ordine d’arrivo esatto. Le condizioni meteo erano davvero estreme, con onde molto alte che hanno reso molto complicata la gara per gli atleti e anche per gli addetti ai lavori (tra giudici e allenatori) presenti sulle barche in mare. La confusione a quel punto ha regnato sovrana, con grandi problemi di comunicazione in seno alla giuria che a posteriori si sono rivelati decisivi per la mancata assegnazione delle medaglie continentali sulla distanza più lunga del programma. Stefano Rubaudo, coordinatore del ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) Caos totale. Si può riassumere così un pomeriggio di ordinaria follia in quel di Ostia, teatro delle gare di nuoto in acque libere in occasione dei Campionatidi nuoto 2022 a Roma. Le 25 km odierne (sia maschile che femminile) sono state infatti interrotte poco dopo il 15° km e successivamente cancellate, per l’impossibilità di stabilire un ordine d’arrivo esatto. Le condizioni meteo erano davvero estreme, con onde molto alte che hanno reso molto complicata la gara per gli atleti e anche per gli addetti ai lavori (tra giudici e allenatori) presenti sulle barche in mare. La confusione a quel punto ha regnato sovrana, con grandi problemi di comunicazione in seno alla giuria che a posteriori si sono rivelati decisivi per la mancata assegnazione delle mede continentali sulla distanza più lunga del programma. Stefano Rubaudo, coordinatore del ...

