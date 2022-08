Pensioni, dal 2023 ritorna la Legge Fornero: ecco cosa cambia (Di sabato 20 agosto 2022) Il 31 dicembre scade Quota 102. A meno di improbabili colpi di scena, dal 1° gennaio la Legge Fornero sarà ancora in vigore. L’anno prossimo la Legge Fornero permetterà di andare in pensione a 67 anni di età e 20 anni di contributi oppure dopo 42 anni e dieci mesi di contribuzione (un anno in meno per le donne). Per il 2023, soprattutto a causa dell'inflazione, la spesa Pensionistica aumenterà dello 0,7% del Pil, cioè 13 miliardi di euro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 20 agosto 2022) Il 31 dicembre scade Quota 102. A meno di improbabili colpi di scena, dal 1° gennaio lasarà ancora in vigore. L’anno prossimo lapermetterà di andare in pensione a 67 anni di età e 20 anni di contributi oppure dopo 42 anni e dieci mesi di contribuzione (un anno in meno per le donne). Per il, soprattutto a causa dell'inflazione, la spesastica aumenterà dello 0,7% del Pil, cioè 13 miliardi di euro. L'articolo .

