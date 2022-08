Pd in confusione totale: prima difende il candidato anti-Israele, poi il passo indietro (Di sabato 20 agosto 2022) Raffaele La Regina ha deciso di fare un passo indietro e rinunciare alla sua candidatura come capolista del Pd in Basilicata. Sulla scelta hanno pesato le polemiche scaturite da un post rilanciato su Facebook in cui si metteva in discussione lo stato di Israele. La Regina si era già scusato per il post che, come sottolineato in conferenza stampa, era stato rilanciato anni fa per una leggerezza, affermando di non aver mai messo in discussione il diritto dello Stato di Israele a esistere. E il segretario Letta, dopo le scuse, aveva dichiarato «chiusa» la vicenda. In mattinata erano circolate notizie false sul passo indietro dell'esponente dem che, in un post su Twitter, aveva spiegato di voler andare avanti. «Nessun passo indietro, ... Leggi su iltempo (Di sabato 20 agosto 2022) Raffaele La Regina ha deciso di fare une rinunciare alla sua candidatura come capolista del Pd in Basilicata. Sulla scelta hanno pesato le polemiche scaturite da un post rilanciato su Facebook in cui si metteva in discussione lo stato di. La Regina si era già scusato per il post che, come sottolineato in conferenza stampa, era stato rilanciato anni fa per una leggerezza, affermando di non aver mai messo in discussione il diritto dello Stato dia esistere. E il segretario Letta, dopo le scuse, aveva dichiarato «chiusa» la vicenda. In mattinata erano circolate notizie false suldell'esponente dem che, in un post su Twitter, aveva spiegato di voler andare av. «Nessun, ...

PatriaOnore : RT @tempoweb: #Pd in confusione totale: prima difende il candidato anti-#Israele, poi il passo indietro di #LaRegina #letta #listepd #ruber… - Enzo91264807 : RT @tempoweb: #Pd in confusione totale: prima difende il candidato anti-#Israele, poi il passo indietro di #LaRegina #letta #listepd #ruber… - fabiospes1 : RT @tempoweb: #Pd in confusione totale: prima difende il candidato anti-#Israele, poi il passo indietro di #LaRegina #letta #listepd #ruber… - tempoweb : #Pd in confusione totale: prima difende il candidato anti-#Israele, poi il passo indietro di #LaRegina #letta… - BungaBu72537413 : @MorMattia Dopo 5 anni di totale confusione forse il presidente dovrebbe riposarsi un po', e successo di tutto. -