Pd, anche la giovane capolista a Treviso Scarpa sotto accusa per le posizioni su Israele. Lei: «La mia una critica legittima» (Di sabato 20 agosto 2022) Dopo il passo indietro dalla corsa elettorale di Raffaele La Regina, ex capolista del Partito democratico in Basilicata, a seguito delle polemiche legate ai suoi tweet contro lo stato di Israele, una nuova bufera travolge la squadra dei giovani under 35 proposti dal segretario del Pd, Enrico Letta. È il caso della 25enne Rachele Scarpa, candidata capolista per i dem a Treviso. Il senatore di Fratelli d’Italia, Giovanbattista Fazzolari, ha accusato la candidata dem di avere posizioni antisemite. «Emerge un grave problema di antisemitismo diffuso nella base giovanile del Pd – scrive Fazzolari -. Dopo il caso La Regina adesso spunta un’altra giovane candidata, Rachele Scarpa, che scrive deliranti attacchi contro Israele ... Leggi su open.online (Di sabato 20 agosto 2022) Dopo il passo indietro dalla corsa elettorale di Raffaele La Regina, exdel Partito democratico in Basilicata, a seguito delle polemiche legate ai suoi tweet contro lo stato di, una nuova bufera travolge la squadra dei giovani under 35 proposti dal segretario del Pd, Enrico Letta. È il caso della 25enne Rachele, candidataper i dem a. Il senatore di Fratelli d’Italia, Giovanbattista Fazzolari, hato la candidata dem di avereantisemite. «Emerge un grave problema di antisemitismo diffuso nella base giovanile del Pd – scrive Fazzolari -. Dopo il caso La Regina adesso spunta un’altracandidata, Rachele, che scrive deliranti attacchi contro...

