Parsi: “La Nato non raccolga le provocazioni di Erdogan sul terrorismo in Siria. Il presidente turco sopravvaluta le capacità del suo regime” (Di sabato 20 agosto 2022) “Sono gli Usa e le forze della coalizione ad alimentare il terrorismo in Siria, lo hanno fatto brutalmente e continuano a farlo”. Recep Tayyip Erdo?an non va per il sottile e per l’ennesima volta lo scontro con gli alleati della Nato, Stati Uniti in testa, è servito. La dichiarazione tagliente è arrivata a margine del vertice fra Kiev, Onu, e Ankara che si è tenuto a Leopoli. Nonostante non lo dica esplicitamente, Erdogan fa ragionevolmente riferimento al sostegno in funzione anti-Isis da parte della coalizione occidentale – di cui la Turchia ha fatto parte nel quadrante Siriano – alle milizie curde che Ankara mira a smantellare. Toni accesi, dunque, che però non sono nuovi al lessico diplomatico di Erdogan. “Questo tipo di dichiarazioni – anche se non così violente -, non sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) “Sono gli Usa e le forze della coalizione ad alimentare ilin, lo hanno fatto brutalmente e continuano a farlo”. Recep Tayyip Erdo?an non va per il sottile e per l’ennesima volta lo scontro con gli alleati della, Stati Uniti in testa, è servito. La dichiarazione tagliente è arrivata a margine del vertice fra Kiev, Onu, e Ankara che si è tenuto a Leopoli. Nonostante non lo dica esplicitamente,fa ragionevolmente riferimento al sostegno in funzione anti-Isis da parte della coalizione occidentale – di cui la Turchia ha fatto parte nel quadranteno – alle milizie curde che Ankara mira a smantellare. Toni accesi, dunque, che però non sono nuovi al lessico diplomatico di. “Questo tipo di dichiarazioni – anche se non così violente -, non sono ...

