Pannello Ceramico al Pala “Di Concilio” | sarà ripristinato dal figlio di Andrea Guida

(Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiQueste le parole del sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi sudanneggiato presso il“Di”: “Questa mattina, insieme ad alcuni colleghi dell’Amministrazione comunale, abbiamo incontrato Antonio e Rosaria, figli del compianto artista, i quali hanno molto apprezzato la nostra volontà di incontrarli e di trovare una soluzione alla vicenda occorsa. In primis, ci siamo scusati per quanto avvenuto aldi metri 3×2, composto da una serie di mattonelle, realizzato danel 2010 e posto su una facciata laterale del“Di”. La struttura sportiva è interessata da settembre del 2021 da ...

Giornalemio.it

...almeno del nostro artigianato, già famoso da decenni. La Salerno delle opere "imperiali e millenarie" della propaganda ducesca di questi anni non ha visto una mattonella o un......i militari trovatolo in possesso della chiave di una camera di un albergo del comprensorio... Quindi la perquisizione all'autovettura che portava al rinvenimenti, nascosto nelmontante ... Ritrovato il grande pannello in ceramica policroma di Leone Mira D'Ercole dei Sassi illuminati dal sole Il Comune di Burgio dedicherà ad Andrea Camilleri un quartiere ed intitolerà una piazza dove, il 22, 23 e 24 agosto, dalle h. 20.30, si svolgeranno numerose iniziative culturali: dalle lectio magistra ...“Green Independence” (Italia), “Ways 2h” (Usa) e “Hyet E –Trol” (Olanda) sono le start up premiate da Deloitte nel programma di open innovation, dedicato all’idrogeno. E ora tocca agli investitori con ...