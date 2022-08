Panettiere ucciso | il fratello della vittima | “Non era Ciro il mostro | ecco cosa mi diceva mia cognata”

(Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Lei mi: se n’è andato, non è tornato, sono venuti a prenderlo delle persone di un brutto giro. Penso che ilnon sia mio”. E’ quanto ha affermato al Tg3 Luca Palmieri,del 43enne, il panetterie di Giffoni Valle Piana (Salerno) massacrato, secondo l’accusa, dalla moglie Monica Milite, dal figlio Massimiliano e da un altro figlio di 15 anni. Alla base del delitto potrebbe esserci un quadro di violenze domestiche perpetrato per anni dal 43enne nei confrontimoglie. “Non giustifico e non ammetto le violenze, ma arrivare da uno schiaffo ad una atrocità del genere… Io penso che ilnon sia mio”, ha concluso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Emergono nuovi elementi sull'omicidio del43enne di Giffoni Valle Piana, Ciro Palmieri ,lo scorso 29 luglio, secondo l'accusa, dalla moglie Monica Milite e dai figli, e il cui corpo senza vita è stato ritrovato venerdì. Gli ...Emergono nuovi elementi dall'inchiesta sull'omicidio del43enne,a Giffoni Valle Piana dalla moglie Monica Milite, dal figlio ventenne Massimiliano e da un altro figlio di 15 anni. ...Un contesto di violenze domestiche che generò anche una denuncia per maltrattamenti della moglie nei confronti del marito, poi ritirata. (ANSA)