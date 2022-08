Pagliuca: «In Italia abbiamo ancora tanto talento» (Di sabato 20 agosto 2022) Le parole di Gianluca Pagliuca sui portieri Italia: «Gli stranieri costano meno, ma in Italia abbiamo ancora tanto talento» Gianluca Pagliuca, ex portiere di Sampdoria e Inter, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole sui numeri uno della Serie A, con sempre più stranieri che Italiani. «Il taleno da noi c’è ancora ma il problema è che si investe troppo su giocatori stranieri perché costano meno già dai settori giovanili. Gli allenatori chiedono giocatori che sappiano utilizzare anche i piedi e forse noi ci siamo adeguati in ritardo ma sono convinto che prima di tutto un portiere debba parare. In Nazionale questa tendenza può essere un problema, non vedo un vero secondo alle ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 agosto 2022) Le parole di Gianlucasui portieri: «Gli stranieri costano meno, ma in» Gianluca, ex portiere di Sampdoria e Inter, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole sui numeri uno della Serie A, con sempre più stranieri cheni. «Il taleno da noi c’èma il problema è che si investe troppo su giocatori stranieri perché costano meno già dai settori giovanili. Gli allenatori chiedono giocatori che sappiano utilizzare anche i piedi e forse noi ci siamo adeguati in ritardo ma sono convinto che prima di tutto un portiere debba parare. In Nazionale questa tendenza può essere un problema, non vedo un vero secondo alle ...

